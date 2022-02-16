Повня 16 лютого 2022: що можна і не можна робити
Цей період добре підходить для колективних заходів, веселощів та піднесеного настрою, повідомляє Сьогодні.
16 лютого, наступного дня після Стрітення-2022, настане остання зимова повня цього сезону. Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а чого не варто робити, читайте в нашій статті.
Особливості повні 16 лютого
Отже, 16 лютого, о 18 годині 57 хвилин за київським часом відбудеться повня, яка традиційно називається Голодний Місяць. Це і зрозуміло, адже вона припадає на кінець зими, коли у людей у давнину залишалося вже не дуже багато запасів, доводилося економити продукти. А ще цього місяця зазвичай починався Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.
Крім цього, лютнева повня має і кілька інших не менш значущих назв: Сніжний Місяць, Крижаний Місяць, Дикий Місяць, Швидкий Місяць, Місяць Очищення.
Повня 16 лютого пройде під знаком зодіаку Лев, який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою, дає відчуття сили і здатності мало не перевернути весь світ.
Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення, а тому можуть робити помилки.
Як поводитися під час повні 16 лютого
- Повня під знаком Лева чудово підходить для веселощів та свят.
- Також добре пройде організація спортивних, культурних масових заходів.
- Знак Лева благотворно впливає на згуртування колективу, тож корисно працювати в цьому напрямку.
- У цей період варто звернути увагу на зовнішність та імідж: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.
Що не можна робити під час повні 16 лютого
- У дні Лева не скупіться на компліменти і добрі слова оточуючим.
- Не пропустіть вдалий час, якщо хочете зробити сприятливе враження.
- Намагайтеся не ризикувати, тому що Місяць у Лева привносить схильність до авантюр.
- Велика ймовірність помилок, про які згодом доведеться пошкодувати.
- Не варто займатися серйозними фінансовими справами, а також оформляти угоди з нерухомістю.
- Також не потрібно починати нові справи – вони не дадуть очікуваного результату.