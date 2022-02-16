Повня 16 лютого 2022: що можна і не можна робити

Цей період добре підходить для колективних заходів, веселощів та піднесеного настрою, повідомляє Сьогодні.

16 лютого, наступного дня після Стрітення-2022, настане остання зимова повня цього сезону. Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а чого не варто робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 16 лютого

Отже, 16 лютого, о 18 годині 57 хвилин за київським часом відбудеться повня, яка традиційно називається Голодний Місяць. Це і зрозуміло, адже вона припадає на кінець зими, коли у людей у давнину залишалося вже не дуже багато запасів, доводилося економити продукти. А ще цього місяця зазвичай починався Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.

Крім цього, лютнева повня має і кілька інших не менш значущих назв: Сніжний Місяць, Крижаний Місяць, Дикий Місяць, Швидкий Місяць, Місяць Очищення.

Повня 16 лютого пройде під знаком зодіаку Лев, який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою, дає відчуття сили і здатності мало не перевернути весь світ.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення, а тому можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 16 лютого

Повня під знаком Лева чудово підходить для веселощів та свят .

. Також добре пройде організація спортивних, культурних масових заходів .

. Знак Лева благотворно впливає на згуртування колективу , тож корисно працювати в цьому напрямку.

, тож корисно працювати в цьому напрямку. У цей період варто звернути увагу на зовнішність та імідж: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.

Що не можна робити під час повні 16 лютого