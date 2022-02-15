Створено перший метал, який при нагріванні стає твердішим.

Гонконгські вчені випадково натрапили у своїх дослідженнях на перший у своєму роді сплав, який не стає більш м'яким під дією високої температури. Навпаки, цей елінвар набуває великої жорсткості та пружинистості, коли нагрівається до 1000 К (727 °C). Ніякий інший відомий метал так себе не веде, повідомляє Хайтек+.

До цього часу вважалося, що це метали стають м'якше під впливом високої температури, через теплового розширення. Однак новий сплав з унікальною, деформованою структурою ґрат, не підпадає під це правило. Його еластичний модуль пружності зростає, коли стає спекотніше. У той час як інші метали починають розм'якшуватися, Co25Ni25(HfTiZr)50 або «високентропійний сплав типу елінвар» стає жорсткішим. Дослідники з Міського університету Гонконгу назвали цей феномен "ефектом елінвару".

«Коли цей сплав нагрівається до 1000 К, тобто 726,85 °C або навіть більше, він залишається таким самим жорстким, або навіть трохи жорсткішим, ніж при кімнатній температурі, і розширюється без будь-якого помітного фазового переходу. Це змінює наші базові уявлення про те, що метали стають м'якшими під дією тепла», — сказав професор Ян Юн.

На додачу до ефекту елінвара метал демонструє межу пружності приблизно в 2% при кімнатній температурі — це означає, що хоча доведеться докласти багато зусиль, щоб деформувати його, він змінює форму приблизно вдвічі ефективніше, ніж звичайний кристалічний сплав, перш ніж відбудеться незворотна зміна. Іншими словами, метал дуже стрибучий і здатний зберігати багато енергії пружності.

Такий сплав може стати незамінним у виробництві високоточних інструментів на кшталт годинника та хронометрів або приладів для дослідження космосу та інших планет, оскільки він може зберігати свої унікальні якості в несприятливих температурних умовах.