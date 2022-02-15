Топ-10 найкращих камер у смартфонів: який телефон краще взяти та за яку ціну

Зйомки на смартфон найчастіше дозволяють знімати майже професійне відео. Які з них можуть похвалитися найкращою камерою, повідомляє Сьогодні.

Цікаво, що в першу десятку потрапили два телефони від Apple, кілька Huawei та навіть Google Pixel.

Рейтинг найкращих камер у смартфонах враховує найкращі моделі на світовому ринку, його склало авторитетне видання dxomark.

Варто врахувати, що не всі описані смартфони надійшли на український ринок. Нагадаємо, смартфони від 20 тисяч грн можуть дозволити собі лише 4,8% українців.

Серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ. Смартфони до 5 тисяч гривень цікавлять мешканців західної та північної частини України.

ТОП-10 найкращих камерофонів у 2022 році

Huawei P50 Pro - 144 бали

Ціна – 907 доларів (25,8 тисяч гривень)

Xiaomi Mi 11 Ultra - 143 бали

Ціна – 1200 доларів (34,2 тисячі гривень)

Huawei Mate 40 Pro+ - 139 балів

Ціна - 1363 долари (38,8 тисяч гривень)

Apple iPhone 13 Pro Max - 139 балів

Ціна – 1099 доларів (31,3 тисячі гривень)

Apple iPhone 13 Pro – 137 балів

Ціна – 999 доларів (28,4 тисячі гривень)

Huawei Mate 40 Pro – 136 балів

Ціна – 1199 доларів (34,2 тисячі гривень)

Google Pixel 6 Pro – 135 балів

Ціна – 899 доларів (25,6 тисяч гривень)

Vivo X70 Pro+ – 135 балів

Ціна - 833 долари (23,4 тисячі гривень)

Asus Smartphone for Snapdragon Insiders - 133 бали

Ціна - 1499 доларів (42,2 тисячі долара)