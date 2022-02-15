Які країни найбільше залежні від смартфонів
Китай виявився найзалежнішою від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із 20 країн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. За їхніми даними, до першої трійки залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія та Малайзія. Тим часом Німеччина посідає останнє місце.
У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.
Як зазначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування у різних країнах. Також впливає та інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро вважають за краще читати газети, тоді як у Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.
До списку залежних від інтернету країн потрапили:
- Китай;
- Саудівська Аравія;
- Малайзія;
- Бразилія;
- Південна Корея;
- Іран;
- Канада;
- Туреччина;
- Єгипет;
- Непал;
- Італія;
- Австралія;
- Ізраїль;
- Сербія;
- Японія;
- Великобританія;
- Індія;
- США;
- Румунія;
- Нігерія.