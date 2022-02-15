Які країни найбільше залежні від смартфонів

Які країни найбільше залежні від смартфонів
Фото: Pixabay

Китай виявився найзалежнішою від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із 20 країн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. За їхніми даними, до першої трійки залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія та Малайзія. Тим часом Німеччина посідає останнє місце.

У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.

Як зазначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування у різних країнах. Також впливає та інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро вважають за краще читати газети, тоді як у Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.

До списку залежних від інтернету країн потрапили:

  • Китай;
  • Саудівська Аравія;
  • Малайзія;
  • Бразилія;
  • Південна Корея;
  • Іран;
  • Канада;
  • Туреччина;
  • Єгипет;
  • Непал;
  • Італія;
  • Австралія;
  • Ізраїль;
  • Сербія;
  • Японія;
  • Великобританія;
  • Індія;
  • США;
  • Румунія;
  • Нігерія.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics