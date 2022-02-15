Які країни найбільше залежні від смартфонів

Китай виявився найзалежнішою від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із 20 країн, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. За їхніми даними, до першої трійки залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія та Малайзія. Тим часом Німеччина посідає останнє місце.

У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.

Як зазначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування у різних країнах. Також впливає та інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро вважають за краще читати газети, тоді як у Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.

До списку залежних від інтернету країн потрапили: