У Києві оновили мапу укриттів для населення міста на випадок НС

Влада Києва уточнила та оновила інтерактивну карту з адресами укриттів на випадок надзвичайних ситуацій для населення столиці, повідомила пресслужба﻿ КМДА.

"На початку лютого 2022 року стару карту, на якій деякі дані були застарілими (адже ми вносили їх від початку 2014 року), змінили на цілком нову, перевіривши фонд захисних споруд цивільного захисту міста" , – зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Тепер на карті додано позначки з уточненнями, яка саме споруда подвійного використання знаходиться за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро, і чи облаштовано на ній пандус. Переглянути карту можна за посиланням﻿.

Ткачук додав, що якщо мешканці будинків виявлять підвальне або інше приміщення біля своїх помешкань, яке придатне для укриття у разі виникнення надзвичайної ситуації, влада розробила рекомендований алгоритм﻿ дій громадян міста Києва в такій ситуації.

Нагадаємо, для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, що налічує близько 5 тисяч укриттів.

У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарської діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері і надати захист населенню.