Засідання за позовом Януковича 16 лютого не відбудеться – ОАСК

Засідання Окружного адмінсуду Києва за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо позбавлення його звання президента не відбудеться 16 лютого, повідомляє Новое время.

У зв'язку з визнанням 15 лютого необґрунтованим клопотання представника українського парламенту про відведення головуючого у справі судді, ця адміністративна справа була передана іншому складу суду для вирішення питання про відведення судді.

"Призначене раніше на 16 лютого засідання у справі за адміністративним позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України не відбудеться" , - додав ОАСК.

Там уточнили, що про подальший перебіг розгляду зазначеної справи буде повідомлено додатково.

6 грудня Янукович подав позов до Окружного адмінсуду Києва до Верховної Ради щодо постанови про його усунення з посади.

14 січня Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Верховної Ради щодо позбавлення його звання президента. На думку Януковича, Рада не мала права позбавляти його звання президента жодним іншим способом, окрім як шляхом імпічменту.