Instagram ввів новий вид "лайків": як працює функція

До Дня святого Валентина соцмережа Instagram запустила функцію Private Story Likes. Тепер можна ставити лайки "Історіям", які не будуть надсилатися в особисті повідомлення та засмічувати листування, як це було раніше, повідомляє УНІАН.

Відповідна іконка з'явилася у нижньому правому кутку. Після натискання автор отримує повідомлення, що його сторіс сподобалася користувачеві.

При цьому "Історії" не матимуть лічильника лайків – вони будуть видно тільки автору. Це відрізняється від підходу, який команда Instagram обрала на основні пости користувачів. Соцмережа ще з 2019 року тестувала приховування кількості "лайків" в основній стрічці, перш ніж ухвалити рішення залишити їх включеними по-дефолту та дозволити користувачі самостійно приховувати їх.

Оновлення поширюється поступово: якщо вам вона ще недоступна, доведеться трохи зачекати. З початку 2022 року в Instagram вже встигли повернути хронологічну стрічку постів та дозволили користувачам змінювати порядок постів у сітці профілю.