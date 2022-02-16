У США ціни на старі автомобілі зросли на 40%

За даними Бюро статистики праці США ціни на старі автомобілі зросли на 40 відсотків всього за один рік. Середня вартість машини на вторинці вже досягла майже 30 тисяч доларів і до стабілізації цін ще далеко, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Однією з причин ситуації, що склалася є глобальна нестача мікроелектроніки. Автовиробники змушені припиняти виробництво або скорочувати випуск і клієнтам нічого не залишається, окрім як шукати залізного коня серед авто з пробігом, пише Jalopnik.

Однак дефіцит напівпровідників - лише один з факторів. Інфляція також представляє велику проблему для покупців уживаних автомобілів. Простіше кажучи, все стало набагато дорожче, ніж було всього 12 місяців тому.

В результаті середні ціни на старі автомобілі всього за рік зросли приблизно на 40 відсотків і стали просто непристойними – від 28 до 29,5 тисячі доларів. При цьому, за даними Cars.com більшість автомобілів продаються протягом тижня після публікації оголошення.

Враховуючи, скільки автомобілів з пробігом експортується з США в Україну ця проблема прямо стосується і нас. Втім, вже забрижило світло в кінці тунелю. За прогнозами аналітиків ринку пропозиція нових автомобілів збільшиться в другій половині поточного року, в той час, як споживчий попит через зростання цін на старі автомобілі знизився.

Нагадаємо, що у 2021 році в Україну було ввезено півмільйона старих авто. Це абсолютний рекорд для країни.