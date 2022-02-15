Лавров оцінив заяву Пристайка щодо НАТО

Голова МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував слова посла України у Великій Британії, що Київ може відмовитися від прагнення вступити до НАТО, щоб "уникнути війни", повідомляє РИА Новости.

"Є розумні люди. Я переконаний, що якби це сталося, то багато хто зітхнув із полегшенням, у тому числі й у Європі. Ті, хто підходить чесно до підписів під документами ОБСЄ", – заявив Лавров на брифінгу.

За його оцінкою, в Україні багато політиків та політологів розділять такі оцінки.