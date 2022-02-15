В Україні представлять просторий та місткий електромобіль Peugeot

Бренд Peugeot націлений на подальшу електрифікацію свого модельного ряду. Наступним кроком Peugeot на шляху до електричної мобільності є мінівен e-RIFTER, який незабаром завітає до України: перші поставки заплановані на весну поточного року, повідомляє Depo.ua.

Новинка пропонує всі ключові переваги відомої моделі Peugeot Rifter – просторий та зручний 5- або 7-місний салон, два варіанти довжини кузова, широкі можливості трансформації внутрішнього простору. Але тепер додає до цього всі переваги електроприводу – екологічно чистий та беззвучний рух, запас ходу до 280 км (WLTP), миттєві відгуки електромотора для максимального задоволення водіння.

Електрифікація модельного ряду для бренду Peugeot – це не просто гарні слова, а реальна стратегія розвитку та зростання. У тому числі це твердження стосується України: адже в нашій країні електрифіковані автомобілі (гібриди та електромобілі) сьогодні перебувають на піку популярності. Бренд Peugeot відповідає сучасним трендам і навіть задає їх – найкращим прикладом може бути старт продажів в Україні гібридного кросовера, що заряджається, Peugeot 3008 Hybrid4: висока потужність (300 к.с.), повний привід 4х4, можливість руху тільки на електротязі для щоденних роз'їздів .

Повністю електричний мінівен Peugeot e-RIFTER стане наступним кроком із втілення ідеї електрифікації модельного ряду бренду Peugeot в Україні. Крім того, Peugeot e-RIFTER є ще одним "козирем" бренду на українському автомобільному ринку. Адже сьогодні жоден конкурент серед офіційних представників світових брендів, не може запропонувати подібний електромобіль: місткий і зручний, з широкими можливостями трансформації салону, вибором з двох варіантів кузова. А також – із продуманою електричною технічною частиною.

Незабаром стартує випуск першої партії моделі Peugeot e-RIFTER для України, а це означає, що електромобілі приїдуть до нашої країни вже навесні цього року. Очікування буде недовгим – пропонуємо його прикрасити детальним знайомством із усіма нюансами електромобіля Peugeot e-RIFTER.

Всі переваги Peugeot RIFTER – але тепер із електроприводом

Електричний мінівен Peugeot e-RIFTER створений на основі вже відомого автомобіля Peugeot RIFTER і пропонує всі переваги даної моделі: платформа ЕМР2 (Efficient Modular Platform 2), збільшений кліренс та захисні пластикові накладки, вибір із двох варіантів довжини кузова (4,40 м або 4 ,75 м), а також 5- або 7-місний салон за бажанням покупця, об'єм багажного відсіку від 775 до 4000 літрів.

Разом з тим, мінівен Peugeot e-RIFTER оснащується повністю електричним приводом, що складається з двох основних елементів – електромотора максимальною потужністю 100 кВт та акумуляторної батареї ємністю 50 кВтг, яка забезпечує запас ходу до 280 км (за вимірювальним циклом WLTP). Акумулятор встановлений в нижній частині кузова і ніяк не позначається на внутрішньому просторі салону. Та й загалом: новий електромобіль не вимагає будь-яких компромісів щодо аналогічних версій автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Наприклад, діаметр розвороту становить лише 10,8 м, а висота кузова не більше 1,9 м гарантує доступ на підземні парковки.

При цьому використання електродвигуна забезпечує навіть додаткові переваги. Одним з них є швидкий відгук електромотора на натискання педалі акселератора, що підвищує задоволення від водіння - адже електромотор готовий практично миттєво розвивати потужність 100 кВт (136 к.с.) і момент 260 Нм, що крутить. Крім того, передбачені різні режими керування електромобілем:

- режим Eco з максимально допустимою потужністю 60 кВт (190 Нм) – максимальна дальність ходу на одній повній зарядці акумулятора;

- режим "Normal" з максимально допустимою потужністю 80 кВт (210 Нм) – ідеальний компроміс для щоденних поїздок, достатня потужність та запас ходу;

- режим "Power" з максимально-допустимою потужністю 100 кВт (260 Нм) – відмінна динаміка навіть за умов повного завантаження.

Як результат, електричний мінівен Peugeot e-RIFTER забезпечує максимальну швидкість 130 км/год, розгін 0-100 км/год за 11,7 секунд, прискорення 80-120 км/год за 9,4 секунд.

Продумана конструкція: рідинне охолодження, різні варіанти заряджання

Фахівці максимально ретельно підійшли до конструкції електромобіля e-RIFTER, реалізувавши ряд напрацювань, які дуже важливі за довготривалої експлуатації. Електричний мінівен оснащений комбінованою рідинною системою охолодження, в якій тепло від акумулятора використовується для обігріву салону. З одного боку - це допомагає знизити витрати енергії для обігріву салону і, таким чином, збільшує запас ходу. З іншого боку – рідинна система охолодження дає можливість підтримувати оптимальну робочу температуру акумулятора під час роботи або заряджання (до 100 кВт), що сприяє продовженню терміну служби батареї.

До речі, про процес заряджання. Електромобіль Peugeot e-RIFTER пропонує вибір із двох типів вбудованих зарядних пристроїв: 1-фазне потужністю до 7,4 кВт або 3-фазне потужністю до 11 кВт (опція). В останньому випадку для повного заряду акумулятора потрібно близько п'яти годин при живленні від зарядного пристрою типу "Wallbox". Також можна скористатися станціями швидкого заряджання з живленням постійним струмом потужністю до 100 кВт – акумулятор можна зарядити до 80% за 30 хвилин.

Зміни в салоні: цифровий кокпіт та перемикач e-Toggle

Електричний мінівен Peugeot e-RIFTER отримав ряд еволюційних відмінностей у салоні, які відповідають його електричній суті. Наприклад, для новинки доступний цифровий кокпіт Peugeot i-Cockpit® на основі 10-дюймового HD-дисплея. Даний дисплей дозволяє максимально точно відстежувати рівень заряду акумулятора, витрата і рекуперацію енергії, запас ходу на заряді акумулятора, що залишився, ін.

Крім того, електричний мінівен Peugeot e-RIFTER отримав селектор e-Toggle із положеннями PRND замість традиційного важеля АКПП. Селектор ідеально інтегрований у загальний дизайн салону, дуже зручний та ергономічний у використанні. Нарешті, всі версії Peugeot e-RIFTER оснащені електричним гальмом стоянки з управлінням кнопкою. Дане рішення дозволяє не тільки виграти більше простору в нижній частині салону, але також сприяє підвищенню комфорту та простоти використання електромобіля.