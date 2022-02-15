Мінлива хмарність та опади: погода 16 лютого

Найближчої доби погода﻿ в Україні майже не зміниться, однак прогнозуються дощі та хмарність.

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У середу, 16 лютого, на заході та півдні вдень очікується від +6°С до +8°С. У північних та центральних регіонах прогнозується від +3°С до +7°С, у східних – від +3°С до +5°С. Вночі температура повітря опуститься до позначок зі знаком "мінус". Так, на заході обіцяють від -2°С до +1°С, у центральній, частково східній і північній частині країни стовпчики термометрів покажуть від -2°С до -4°С. У Луганській області може похолодати до -9°С, а в Сумській та Харківській – до -8°С.

У центральних регіонах небо затягне хмарами, а в Криму навпаки буде сонячно. На решті території України прогнозують мінливу хмарність, вітер 5-10 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю вночі та вранці в північно-східній частині та Карпатському регіоні.

У столиці України, Києві, 16 лютого очікується температура повітря від +3°С до +5°С вдень та від -2°С до -4°С вночі. Вітер 5-10 м/с.