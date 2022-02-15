Капіталізація ринку криптовалют знову перевищила $2 трлн

За останню добу біткоїн виріс на 4,6%, Ethereum - на 7,6% (згідно з CoinGecko). На тлі пожвавлення попиту інвесторів на «блакитні фішки» та низьколіквідні криптоактиви капіталізація ринку перевищила позначку $2 трлн, повідомляє ForkLog.

На момент написання біткоїн торгується﻿ в районі $44 300, Ethereum — біля $3100. Нижче представлені топ-10 монет з ринкової капіталізації:

Дані: CoinGecko.

Серед першої десятки найбільше зростання продемонстрували Avalanche, Solana і Binance Coin — 12,4%, 10,1% і 8,2% відповідно.

Число Ethereum-адрес з балансом більше 0,1 ETH досягло історичного максимуму. Це може свідчити про масове прийняття другої з капіталізації криптовалюти, впевненості роздрібних інвесторів у її перспективах та активне використання активу в DeFi-додатках.

Дані: Glassnode

Зросли в ціні й токени нових DeFi-екосистем. Наприклад, Moonbeam (GLMR) подорожчав за останню добу на 29,4%. Крім загальноринкового пожвавлення каталізатором зростання GLMR послужив анонс інтеграції екосистеми з платформою Curve.

На момент написання сукупна капіталізація ринку криптовалют становить $2,07 трлн, що відповідає позначкам середини січня та початку лютого.