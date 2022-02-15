НАТО не бачить ознак деескалації навколо України – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про "обережний оптимізм" у зв'язку з сигналами з боку Росії щодо готовності до переговорів щодо ситуації навколо України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватись. Це дає підстави для обережного оптимізму", – сказав генсек НАТО на прес-конференції.

Проте, за його словами, поки що даних, які вказують на деескалацію з боку РФ безпосередньо на місцях, немає.

"Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації на місцях", – зазначив він.

Також він додав, що НАТО продовжуватиме стежити за ситуацією на місцях.

За твердженням Столтенберга, у ряді випадків НАТО спостерігало, що сили РФ залишали позиції поблизу України, але залишали там військове спорядження, завдяки чому у разі потреби війська зможуть швидко повернутися до кордону.