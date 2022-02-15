Аналітики CIT не підтверджують відведення військ РФ від кордону з Україною

Колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною, заявили аналітики Conflict Intelligence Team (CIT). За їхніми словами, жодних змін не спостерігається, навпаки — останніми днями було помічено й нові перекидання, повідомляє The Insider.

Раніше в російських державних ЗМІ з'явилися заяви, що російські військові 15 лютого почнуть повертатися в гарнізони після навчань. Водночас у заяві нічого не йдеться про війська, які нині перебувають у Курській, Білгородській та Брянській областях — лише про білоруський полігон.

"Ми бачили цю заяву, але поки що жодних змін "на землі" ми не бачимо. Ті колони, які були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від неї), так і рухаються. Більше того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону, що ми додатково підтверджуємо відеозаписами з поїздами та даними з бази "РЖД" , – йдеться у повідомленні CIT.

Аналітики додали, що російське військове керівництво зараз ніяк не пояснює стягування військ у Курській, Білгородській, Брянській областях.