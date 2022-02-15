Британські ЗМІ назвали "точний час" можливого вторгнення РФ

Британські таблоїди Mirror та The Sun із посиланням на джерела в американській розвідці повідомили "точний час" можливого вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

За інформацією Mirror, завтра, 16 лютого, о 3 годині ночі "можуть бути завдані" авіаудари по командних пунктах, за якими піде танковий наступ.

У той же час російські десантні кораблі можуть штурмувати південне узбережжя України.

Високопоставлене американське джерело попередило журналістів видання в Києві повідомленням у один рядок:

"Середа, 3 години ночі".