Британські ЗМІ назвали "точний час" можливого вторгнення РФ
Британські таблоїди Mirror та The Sun із посиланням на джерела в американській розвідці повідомили "точний час" можливого вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.
За інформацією Mirror, завтра, 16 лютого, о 3 годині ночі
"можуть бути завдані" авіаудари по командних пунктах, за якими піде танковий наступ.
У той же час російські десантні кораблі можуть штурмувати південне узбережжя України.
Високопоставлене американське джерело попередило журналістів видання в Києві повідомленням у один рядок:
"Середа, 3 години ночі".
Таблоїд The Sun також пише, що в американській розвідці вважають 3 години ноч
і "найвірогіднішим часом для наказу Путін
а" про початок вторгнення за участю 200 тисяч військовослужбовців.