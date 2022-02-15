У Кремлі зазіхнули на території, втрачені Росією в 1918 році
Екс-помічник президента РФ Владислав Сурков, відомий як кремлівський куратор "Л/ДНР", виступає за "повернення" під контроль Москви територій, втрачених після Брестського миру, повідомляє Новое время.
Про це він написав у статті "Туманне майбутнє паскудного миру", опублікованій 15 лютого на пропагандистському ресурсі "Актуальні коментарі".
За словами Суркова, Росії зараз
"нудно та незручно" перебувати в межах договору від 3 травня 1918 року, підписаного представниками більшовиків, Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Третього Болгарського царства за підсумками Першої світової війни.
За умовами Брестського миру, радянська Росія брала на себе зобов’язання:
- не претендувати на території сучасних країн Балтії ( Латвії, Литви та Естонії) та частини сучасної Білорусі;
- вивести війська з Фінляндії та з України, а також визнати УНР незалежною державою;
- вивести війська з території Османської імперії та передати їй округи Ардаган, Батум та Карс;
- демобілізувати армію та роззброїти флот;
- припинити більшовицьку революційну пропаганду в країнах, з якими підписала договір, та союзних їм державах.
Незважаючи на те, що більшість з цих пунктів були Москвою порушені, Сурков вважає
"несправедливим" те, що вона у підсумку втратила території, окуповані СРСР після Другої світової та фактично повернулася до кордонів часів Брестського миру.
"Якщо порівняти сучасну карту європейської частини нашої країни з картою, затвердженою горезвісним Брестським миром, то навряд чи знайдеться багато відмінностей. Вражаюче, але західний кордон нинішньої Росії майже буквально збігається з тією лінією обмеження, на яку в 1918 малодушно погодилися більшовики… Виходить, Росія, через багато років була знову відтіснена назад в межі „похабного миру“. Не програвши війни. Не захворівши на революцію. Якоїсь смішної перестройки, якоїсь каламутної гласності вистачило, щоб радянська імперія розповзлася по швах", — вважає він.
У зв’язку із цим, Сурков наполягає, що РФ має відновити свою експансію, навіть якщо для цього потрібно застосування сили.
"Ми за мир. Зрозуміло. Але не за поскудний. За правильний… І що далі? Точно — не тиша. Попереду багато геополітики. Практичної та прикладної. І навіть, можливо, контактної", — погрожував колишній помічник Путіна.