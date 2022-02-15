Коронавірус в Україні "відступає", але є один ризи

Україна починає виходити з піку захворюваності на COVID-19, однак існує ризик відновлення її зростання, повідомляє УНІАН.

Про це на онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Україна... вперше за понад місяць показує тренд на спадання – на 3%... Проте такий спад кількості виявлених випадків в Україні – це ще не означає, що Україна пройшла свій пік захворюваності. Ми наголошуємо на тому, що це лише перші ознаки стабілізації" , – зазначив він.

За словами Ганиченка, такий спад протягом одного тижня ще не означає, що захворюваність і далі продовжуватиме спадати.

"...Зараз ми вважаємо, що це початок виходу з піку захворюваності, але наголошуємо на тому, що ризик відновлення зростання все ще залишається дуже і дуже високим. Тому що рівень захворюваності є зараз абсолютно максимальним, попри цей спад… тобто захворюваність зараз зафіксувалася на найвищих позначках" , – пояснив експерт.

Він додав, що за оцінками KSE, зараз триває початок спаду з усе ще високим ризиком відновлення зростання захворюваності.

Крім того, Ганиченко розповів, що в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації рівня госпіталізацій.

Зокрема, за тиждень кількість виписок зросла на 25%, а кількість госпіталізованих зменшилася на 4%.

"Зараз починається вихід із пікових значень. Проте ризик відновлення зростання не тільки виявлених випадків, а й госпіталізацій, також є все ще високим, через те що тижневе сповільнення може бути тимчасовим коливанням" , – уточнив він.

У KSE очікують на розвантаження медичної системи та зменшення пацієнтів у лікарнях впродовж тижня.

За словами аналітика Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерини Кузьмінової, зайнятість "ковідних" ліжок з киснем стабілізувалася на рівні 41%.

Кожен четвертий пацієнт, розміщений на "ковідному" ліжку з киснем, кисневої терапії не потребує.

Вона також розповіла, що показник смертності за тиждень зріс на 31% і становить в середньому близько 223 осіб на добу.