ДПСУ не давала Аліні Паш документ про в'їзд до Криму

Державна прикордонна служба Україна не створювала та не надавала документ про перетин межі окупованого Криму, який співачка Alina Pash передала Суспільному мовнику в рамках її участі у відборі на Євробачення, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався. Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документа. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь" , — повідомив Демченко.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби.

Раніше відомий активіст Сергій Стерненко України на "Євробачення 2022" заявив, що співачка, яка виступала у Криму у 2015 році, підробила документи про легальний перетин кордону окупованого Росією півострова.

Нагадаємо, за результатами національного відбору, Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який цього року проходитиме в італійському Турині, може представити Alina Pash. Раніше скандальна співачка виступала з концертом в окупованому Криму, а також була помічена під час прогулянки в центрі Москви.