Нардеп Новинський прибуде до Маріуполя в один день з Ахметовим

Прокремлівський позафракційний нардеп Вадим Новинський приїде у середу, 16 лютого до Маріуполя.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу інвестиційної групи "Смарт Холдинг", що належить політику, повідомляє Новое время.

При цьому, ціль поїздки Новинського до Маріуполя не уточнюється. Цього ж дня до міста прибуде й бізнесмен Рінат Ахметов.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що вони залишили Україну.

За даними видання "Українська правда", на тлі загрози нового російського вторгнення з Києва вилетіло кілька десятків чартерів та приватних літаків.

Серед чиновників та бізнесменів, які відлетіли на них з країни з 10 по 13 лютого, як стверджується, були Ахметов та Новинський, а також бізнесмени Віктор Пінчук, Андрій Ставніцер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар, Василь Хмельницький та Олександр Ярославський, кортеж якого спричинив смертельну ДТП під Харковом.

Крім того, борт на 50 осіб замовив мільйонер і депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович.