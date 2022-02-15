Союз РФ та Китаю загрожує безпеці альянсу – НАТО

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що альянс зіткнувся з реальністю, коли Росія та КНР дедалі більше зближуються та проводять спільні навчання, що впливає на безпеку союзу, повідомляє "Коммерсант".

За його словами, альянс вважає за необхідне взаємодіяти з Китаєм, у тому числі з питань контролю над озброєннями.

"НАТО має реагувати на реальність, яка сьогодні така: Росія та Китай останніми роками стають дедалі ближчими. Вони проводять спільні навчання, тісніше співпрацюють у дипломатії, в Раді безпеки ООН... Це факти, які мають вплив на безпеку. Ми не можемо не приймати це до уваги", - розповів генсек.

Він також додав, що союз готовий вступити в діалог із КНР – зокрема, обговорити контроль над озброєннями та зміни клімату.

На початку лютого лідери Росії та КНР підписали спільну заяву про міжнародні відносини, в якій виступили проти подальшого розширення західного військово-політичного блоку.