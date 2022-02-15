В Ощадбанку та Приват24 стався збій (Оновлено)

Клієнти державного Ощадбанку повідомляють про збої в роботі його банкоматів, програми та онлайн-сервісів, повідомляє Новое время.

Користувачі скаржаться у соцмережах, що банкомати та термінали не працюють, з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.

Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та робота сервісів відновлена.

"Наразі проблем із проведенням операцій через банкомати або термінали банку не спостерігається" , - повідомляють в Ощадбанку.

Однак клієнти пишуть, що збої в роботі програми та онлайн-сервісів продовжуються.

Фото: Скріншот: Ощадбанк / Facebook

Крім того, користувачі іншого державного банку, ПриватБанку, також повідомляють про проблеми.

У другій половині дня 15 лютого при спробі увійти до мобільного додатка та у веб-версію система видає помилку.

У прес-службі банку сказали, що уточнять інформацію, коли буде з'ясовано причини.