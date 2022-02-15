Тютюновий гігант скоротив відвантаження своїх виробів в Україні

Тютюновий гігант Філіп Морріс у 2021 році скоротив відвантаження виробів в Україні через зростання акцизів та тіньового ринку, повідомляє Новое время.

За підсумками 2021 року компанія Філіп Морріс Україна скоротила відвантаження своєї продукції в Україні на 3,3%. У четвертому кварталі скорочення становило 7,4%.

Про це йдеться у фінансовому звіті Philip Morris International за 2021 рік.

Серед причин падіння відвантаження в компанії назвали зростання тіньового ринку та високі акцизи. За оцінками компанії, за 2021 рік скорочення ринку тютюнових виробів в Україні становило 9,8%.

Водночас у компанії наголосили, що збільшили інвестиції в інноваційні продукти для курців.

Станом на 31 грудня 2021 року загальна кількість користувачів IQOS у світі склала 21,2 млн. Більшість цих користувачів ( 72%) перейшли на IQOS, відмовившись від куріння.