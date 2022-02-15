Зеленський пообіцяв подати законопроекти про статус Донбасу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Володимир Зеленський пообіцяв надати ТКГ документи щодо статусу Донбасу та підготовки місцевих виборів, повідомляє Новое время.
Під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Шольц наголосив, що нормандський формат разом з переговорами між Росією та США, переговорами у Раді Росія — НАТО та в рамках ОБСЄ є одним із найважливіших для вирішення конфлікту, і в цьому питанні потрібен прогрес.
"Президент Зеленський учора твердо пообіцяв, що в рамках ТКГ… дуже скоро [будуть представлені] всі передбачені законопроєкти щодо статусу Східної України, зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", — сказав канцлер.
Напередодні після зустрічі з Володимиром Зеленським Шольц також казав, що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.