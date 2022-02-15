Не виключає. Путін відповів на питання, чи буде війна в Європі

У вівторок, 15 лютого, під час прес-конференції канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна журналісти двічі запитали у російського президента, чи буде війна в Європі, повідомляє Новое время.

Журналістка Deutsche Welle запитала Путіна: «Чи буде війна в Європі? Чи виключаєте ви війну в Європі?». Також Путіна запитали, чи може він виключити напад на Україну. Ось відповідь президента РФ на це запитання:

"Що стосується війни в Європі. Пан федеральний канцлер тільки-но зараз сказав, що люди його покоління (а я належу до його покоління) насилу уявляють якусь війну в Європі. І сказано це, звичайно, стосовно ситуації навколо України. Але ж ми з вами були свідками війни в Європі, яка була розв'язана саме блоком НАТО проти Югославії. Велика військова операція з нанесенням ракетно-бомбових ударів по одній із європейських столиць — Белграду. Це ж було? Без санкції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це дуже поганий приклад, але він був.

Друге. Щодо — хочемо ми цього чи ні. Звичайно, ні. Саме тому ми й висунули пропозицію про переговорний процес, результатом якого має бути домовленість щодо забезпечення рівної безпеки всіх, включаючи нашу країну. На жаль (і ми вже про це говорили) предметної конструктивної відповіді на запропоновані нами пропозиції ми не отримали. Тим не менш, ми виходимо з того, що навіть у тих документах, які були надіслані нам нашими партнерами з НАТО і з Вашингтона, є деякі елементи, які можна обговорювати. Але ми готові це робити лише в сукупності з тими основними питаннями, які є для нас першочерговим значенням. Розраховуємо, і я сьогодні сказав про це пану федеральному канцлеру, що діалог складеться саме таким чином. І залежно від того, як він розвиватиметься, розвиватиметься ситуація і по решті треків, які вас і нас турбують. І нас турбують так само, як і вас, запевняю.

Що стосується того, як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? Із обстановки на місцях. Хто може відповісти, як складатиметься реальна обстановка? Поки що ніхто. Це залежить не лише від нас. Але ми маємо намір і будемо прагнути домовлятися з нашими партнерами з тих питань, які були нами поставлені, для їх вирішення дипломатичним шляхом. Які вони — добре відомо. Щодо безпеки Росії це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів. Все, на мою думку, зрозуміло, ясно. Ми готові говорити і з інших питань, які містяться в отриманій нами відповіді, але в комплексі з тим, що є для нас першорядною цінністю, першорядним значенням.

Тепер щодо розширення НАТО. Ось ви сказали: «Кажуть, найближчими роками України не буде в НАТО». Що значить «кажуть»? Ну, ми ж з вами маємо розуміти, що таке «кажуть» у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі, ні на один дюйм у бік російських кордонів. А сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому. Більше того, обговорюються питання вступу України до НАТО. Говорять, цього не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює у історичній перспективі? Повністю нічого. Ми чуємо, що Україна сьогодні не готова до вступу до НАТО. Ми знаємо цю тезу. І відразу кажуть, що її завтра не приймуть. А чи приймуть тоді, коли її підготують до цього? Але нам це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз. Ось зараз, найближчим часом, у ході переговорного процесу. Мирними засобами. Ми з цього виходимо і дуже на це сподіваємось, що наші заклопотаності будуть нашими партнерами почуті та прийняті всерйоз."