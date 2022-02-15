Байден відпрацював відповідь на можливе вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байден з «командою тигрів» відпрацював відповідь на можливе вторгнення РФ в Україну, повідомляє Новое время.

За інформацією співрозмовників видання The Washington Post, команда Білого дому розробила план дій, у якому викладається набір швидких відповідей, починаючи з першого дня вторгнення РФ до перших двох тижнів.

"Ми, як і раніше, сподіваємося, що є дипломатичний спосіб уникнути всього цього і нам ніколи не доведеться використовувати сценарій. Але це потрібно, щоб переконатися, що ми готові до роботи, коли це станеться" , - сказав Джонатан Файнер, заступник радника президента Байдену з питань національної безпеки.

Довідка: "команда тигрів" - термін, що відноситься до групи експертів, що займаються конкретною проблемою. Вони пропонують різні сценарії у разі нападу. Команда була створена після того, як у жовтні минулого року чиновники Ради національної безпеки США вважали тривожними ознаки масового нарощування російських військ на українському кордоні.