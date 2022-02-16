Олександр Пономарьов розчулив мережу рідкісним фото з сином

Український співак Олександр Пономарьов привітав свого сина Сашка з днем народження. 15 лютого хлопцю виповнилося 15 років, повідомляє УНІАН.

На своїй сторінці в Instagram співак показав фото з сином та розчулив мережу. Пономарьов вирішив публічно привітати сина з днем народження. Він побажав, аби хлопець виріс справжнім воїном.

"Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15 ! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим ! Многая і Благая Літа" , - написав Пономарьов.