Олександр Пономарьов розчулив мережу рідкісним фото з сином
Український співак Олександр Пономарьов привітав свого сина Сашка з днем народження. 15 лютого хлопцю виповнилося 15 років, повідомляє УНІАН.
На своїй сторінці в Instagram співак показав фото з сином та розчулив мережу. Пономарьов вирішив публічно привітати сина з днем народження. Він побажав, аби хлопець виріс справжнім воїном.
"Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15 ! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим ! Многая і Благая Літа", - написав Пономарьов.