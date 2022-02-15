Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Новина про те, що підрозділи російської армії Західного та Південного військових округів повертаються на бази після закінчення навчань, була позитивно сприйнята валютним ринком. Курс долара різко пішов униз.

Цього року геополітика міцно посіла перше місце серед факторів, які формують настрої на валютному ринку. Тому щойно з'явився позитив, ринок відразу відреагував зростанням продажів валюти та зниженням кількості заявок на покупку. Котирування безготівкового долара опустилися до 28,162 гривень на купівлі та 28,19 гривень на продажу, і Національному банку довелося рятувати експортерів, які вчора вичікували, а сьогодні не встигли вчасно подати заявку на продаж. Регулятор вийшов із двома інтервенціями поспіль: спочатку купив 50 млн доларів по 28,18 гривень, а потім знизив курс покупки на 2 копійки, до 28,16. Цього виявилося достатньо, щоб зниження припинилося і котирування знову пішли вгору.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 22 копійки на купівлі та продажу нижче, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,45/28,60 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися досить широко: спред на відкритті становив 15 копійок. Але після бурхливого понеділка це було й не дивно. О 9:36 пройшла перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,52 гривень. До 10-ї ранку покупці та продавці визначалися з напрямком тренду, але після 10-ї ранку все стало очевидно: пора йти вниз. Котирування опустилися спочатку нижче 28,50, потім нижче 28,40, потім – нижче 28,30, а до 11:50 досягли денних мінімумів – 28,162 на покупці та 28,19 гривень на продажу. Регулятор відчув, що настав час втрутитися, і вийшов з інтервенцією на покупку. Не дивно: продавши вчора 377 млн доларів, на Інститутській задумалися про поповнення ЗВР, що «схудли». Спочатку було виставлено ордер на купівлю 50 млн доларів по 28,18 гривень, але цього виявилося замало, і Нацбанк вийшов вдруге. Як і тижнем раніше, регулятор проводив інтервенції у торговій системі Refinitiv.

Друга інтервенція поспіль була сприйнята ринком як сигнал купувати. Активізувалися покупці, і до кінця торгів долар виріс на кілька копійок, порівняно з мінімумами.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,25/28,275 (купівля/продаж). Остання угода відбулася за ціною 28,275 гривень.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 впав майже втричі в порівнянні з понеділком і склав 218,5 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2916 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2916 гривень. Офіційний курс долара на 16 лютого встановлено на позначці 28,2424 гривні за долар, зниження на 29,31 копійок.

встановлено на позначці 28,2424 гривні за долар, зниження на 29,31 копійок. Офіційний курс євро на 16 лютого встановлено на позначці 32,0283 гривні за євро, зниження на 29,81 копійок.

Слідом за безготівковим різко подешевшав і готівковий долар . Вранці великі оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,63-28,65 гривні; до обідньої перерви цінник опустили на 40 копійок, до 28,23-28,25 гривень, а до 17:00, за незначним підвищенням на міжбанку , підняли до 28,26-28,28 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1354 долара. Після двох днів падіння євро знову виріс до 1,1366 долара на тлі чергового зниження геополітичної напруги. Готівковий євро також кинувся вниз за доларом: вранці його продавали по 32,50-32,55 гривень, до обіду євровалюта в столиці подешевшала на 30 копійок, до 32,20-32,25 гривень, а надвечір додала в ціні пару копійок – євро почали продавати за 32,25-32,28 гривень.

Російський рубль у вівторок виріс до 75,20 руб/$ на новини про повернення частини військ з навчань, але надвечір знову подешевшав до 76 руб/$, оскільки подорожчали рубль почали активно продавати. Станом на 18:00 він торгується у діапазоні 75,60-75,80 руб/$. Готівковий рубль у столиці протягом дня продавали по 3,71-3,74 гривні за 10 рублів.