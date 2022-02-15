Обсяг продажу ОВДП різко зменшився

15 лютого Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої держпозики лише на 66,5 млн грн через низький попит, повідомляє Новое время.

Мінфін запропонував інвесторам гривневі облігації зі строком обігу шість місяців та 1 рік.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,6%, 1-річних — 11,93%.

Фото: Мінфін / Telegram

Учасники ринку відзначають, що дохідності ОВДП на вторинному ринку зараз виглядають привабливішими, ніж на первинному. Крім того, у зв’язку з різким зростанням ставок єврооблігацій України та допуском їх до торгівлі на внутрішньому ринку, збільшився інтерес до цих інструментів.