Virgin Galactic запускає продаж квитків до космосу

Virgin Galactic Holdings Inc. починає продавати квитки на суборбітальні польоти з 16 лютого. Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона планує розпочати відправлення туристів до космосу вже наприкінці цього року. Очікується, що на першому етапі на орбіту вирушить тисяча людей, потім масштаб програми буде розширено.

Квиток коштуватиме $450 тис., включаючи депозит у розмірі $150 тис. Таким чином, компанія зможе заробити на продажу квитків до $450 млн.

Інвестори позитивно сприйняли новину про те, що Virgin Galactic розпочне комерційні польоти: акції компанії підскочили на 19,3% у ході торгів у вівторок. Котирування досягали річного піка в червні 2021 року, незадовго до польоту в космос засновника компанії Річарда Бренсона, але з того часу вони втратили близько 86%.