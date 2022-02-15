Коломойський розкритикував Ахметова та Новинського

Коломойський розкритикував Ахметова та Новинського

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський розкритикував українських бізнесменів, які відкрито виступають проти закону про олігархів, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на питання, чому Рінат Ахметов відкрито виступає проти закону про олігархів.

"Я розмовляв з Новинським, кажу: „Чого ви колотитеся“? А він каже: „Ну просто неприємно, що нам якісь обмеження вводять, з якого дива“? Ну таке життя. Ви там скільки, п'ятірочку хряпнули за 2021 рік внаслідок аномально високих цін на руду? Багато людей 5 мільярдів доларів кешем заробляє?", — заявив Коломойський.

На думку колишнього власника Привату, людей, які змогли так заробити на зростанні цін на залізняк не так багато — «може, 3-5».

"Так що вам, погано ? Це і є платня. Тобто якщо тобі щось можна, то щось тобі й не можна», — зазначив Коломойський.

Також він додав, що якщо Вадим Новинський складе депутатський мандат, він не потрапляє до реєстру олігархів.

"Багата людина, з такими бабками, нафіга йому депутатство? Що йому ще треба від цієї влади, країни? Він нормально почуватиметься до кінця життя, і онукам вистачить. Тобто, основне завдання тепер не нажити, а не втратити", — вважає Коломойський.

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