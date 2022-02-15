Коломойський розкритикував Ахметова та Новинського

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський розкритикував українських бізнесменів, які відкрито виступають проти закону про олігархів, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на питання, чому Рінат Ахметов відкрито виступає проти закону про олігархів.

"Я розмовляв з Новинським, кажу: „Чого ви колотитеся“? А він каже: „Ну просто неприємно, що нам якісь обмеження вводять, з якого дива“? Ну таке життя. Ви там скільки, п'ятірочку хряпнули за 2021 рік внаслідок аномально високих цін на руду? Багато людей 5 мільярдів доларів кешем заробляє?" , — заявив Коломойський.

На думку колишнього власника Привату, людей, які змогли так заробити на зростанні цін на залізняк не так багато — «може, 3-5».

"Так що вам, погано ? Це і є платня. Тобто якщо тобі щось можна, то щось тобі й не можна», — зазначив Коломойський.

Також він додав, що якщо Вадим Новинський складе депутатський мандат, він не потрапляє до реєстру олігархів.