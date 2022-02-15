Україна просить представника ОБСЄ терміново скликати переговори ТКГ

Українська делегація у Тристоронній контактній групі просить представника ОБСЄ скликати термінові консультації у зв'язку з ініціативою Державної Думи РФ щодо визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Ділова столиця.

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ" , — сказано у повідомленні пресслужби української делегації.