Mercedes показала рекламний відеоролик, знятий в Україні

Компанія Mercedes-Benz до Дня святого Валентина випустила рекламний відеоролик, в якому ролі вампіра знялася Амстердамська R&B-співачка Rimon. Знімання кліпу проходило в Україні, повідомляє РБК-Україна.

8-хвилинний мініфільм з вампірами та позашляховиками отримав назву Immortal Love x G-Class (Безсмертна любов) - таке собі потойбічне прочитання історії Ромео і Джульєтти.

У відео знято кілька десятків десяток Mercedes G-Class різних моделей і років випуску. Адже слоганом моделі є фраза Stronger than time (Сильніше часу).

У центрі сюжету - історія кохання молодого хлопця і 463-річної дівчини-вампіра (натяк на кузов Гелендвагена W463). Правда, зі щасливим кінцем: у фіналі два головних героях з'єднуються, попри ворожість оточення.

Цікаво, що знімався фільм в Україні - на відео впізнаються Дарницький міст у Києві та Дружбівський кар'єр у Житомирській області.