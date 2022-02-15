Трухін не хоче відмовлятися від депутатських повноважень

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін заявив, що не планує здавати мандат, бо "ще не все виконав", повідомляє Ділова столиця.

"Мені мандат довірили люди, я працюю і є ще певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, мабуть, закінчу, тоді, мабуть, будуть якісь думки, питання... Тобто, у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?" — сказав нардеп.

Нагадаємо, 1 лютого в інтернеті з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, який прибув на місце ДТП за участю нардепа від

"Слуги народу" Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року під Києвом. "Давай я тихенько до лісу піду" , — говорив нардеп поліцейському і обіцяв домовитися з головою МВС Денисом Монастирським.

Зрештою, Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Проти нього відкрили кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи відео з Трухіним, заявив, що він, як і решта правопорушників, буде покараний.

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловила сподівання, що мандат нардеп складе сам.