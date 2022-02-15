Нову кібератаку в Україні локалізують. Банки вже заробили

В Україні робота банківських веб-ресурсів була відновлена. Фахівці вживають заходів для локалізації та протидії кібератакам, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив прес-центр Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.

"Станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці" , - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про проблеми з роботою банкоматів, терміналів і POS-терміналів "Ощадбанку".