Корбан очолив комітет тероборони з бюджетом 100 мільйонів

З понеділка, 14 лютого, Дніпро почало створювати міський центр територіальної оборони. А комітет сприяння теробороні очолив український політик та бізнесмен, голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, у місті розпочинається проєктування сучасного комплексу оборони та безпеки, де кожен бажаючий зможе сам або з сім'єю проводити час, удосконалюючи себе заняттями військової, військово-спортивної підготовки під керівництвом українських Збройних сил.

Зокрема, буде створено єдиний Центр опору, який буде розміщений у межах міста. У ньому оперативно та професійно вирішуватимуться будь-які питання організації оборони та військово-патріотичного виховання у Дніпрі.

Також у цьому центрі знаходитиметься комплекс для розміщення, управління, рекрутингу, підготовки, постачання, військово-спортивного та патріотичного виховання молоді, вивчення історії для бригади територіальної оборони ЗСУ, а також цивільних добровольчих формувань та структур цивільної оборони, передбачених законом.

Крім того, тут буде розміщено хаб для комунікації та проведення зустрічей друзів-патріотів.

"Керувати процесом доручено людині, яка впоралася з "Новоросією" у 2014-му і очолила штаб боротьби з епідемією COVID-19 два роки тому, а саме – Геннадію Корбану. Сподіваюся, що всім вам відомі його здібності як антикризового керівника", – наголосив мер Дніпра.

У зв'язку з цим Філатов закликав усіх городян, які мають компетенції, знання, мотивацію, взяти участь у розробці проєкту такого Центру та визначенні найбільш зручного місця базування. Він додав, що місто виділяє на цю справу 100 мільйонів гривень.