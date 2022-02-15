Україна звернулася до НАТО по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій

Україна звернулася до НАТО за міжнародною допомогою на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть зачепити мирне населення, повідомляє Новое время.

У НАТО заявили, що ДСНС України "готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру". 15 лютого Євроатлантичний центр реагування на катастрофи отримав запит щодо міжнародної допомоги від України.

З 14 по 19 лютого поліція України перейшла на посилений режим несення служби.

"Це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність" , - пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Західні партнери Києва стурбовані можливими планами масштабного вторгнення РФ і попереджають про запровадження жорстких санкцій щодо Москви. РФ офіційно заперечує плани здійснити масштабне вторгнення в Україну, продовжуючи надавати військову допомогу угрупованням «ДНР» та «ЛНР» на сході країни.