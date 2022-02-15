Україна звернулася до НАТО по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій

Україна звернулася до НАТО по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій

Україна звернулася до НАТО за міжнародною допомогою на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть зачепити мирне населення, повідомляє Новое время.

У НАТО заявили, що ДСНС України "готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру". 15 лютого Євроатлантичний центр реагування на катастрофи отримав запит щодо міжнародної допомоги від України.

З 14 по 19 лютого поліція України перейшла на посилений режим несення служби.

"Це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність" , - пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Західні партнери Києва стурбовані можливими планами масштабного вторгнення РФ і попереджають про запровадження жорстких санкцій щодо Москви. РФ офіційно заперечує плани здійснити масштабне вторгнення в Україну, продовжуючи надавати військову допомогу угрупованням «ДНР» та «ЛНР» на сході країни.

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