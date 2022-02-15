Біля узбережжя Канади затонув корабель, відомо про сімох загиблих

Біля узбережжя Канади затонуло іспанське рибальське судно, щонайменше семеро людей загинули, доля ще 14 членів команди наразі невідома, повідомляє RTVE.

Було задіяно пошуковий пристрій, за допомогою якого поки що вдалося виявити лише трьох людей, всього на борту судна знаходилося 24 особи.

За словами представника уряду, у трьох врятованих членів екіпажу «гіпотермічний шок» через дуже низьку температуру води. Тим не менш, їх життю нічого не загрожує.

Рибальське судно, що належить галісійському судновласнику, затонуло близько 6:00 за іспанським часом, згідно з записом суднового маяка, але «причини досі невідомі», як повідомив судновласник у релізі.