Усі сили оборони України приведені в бойову готовність

Всі сили оборони України були приведені в бойову готовність на тлі можливого вторгнення РФ, яке, за даними західних спецслужб, може статися вночі 16 лютого, повідомляє Новое время.

"Скасовано всі відпустки, армійські бригади розгорнуті на підступах для прикриття великих міст можливого російського наступу. Війська отримали повний комплект боєприпасів, усі військовослужбовці отримали наказ пересуватись виключно зі зброєю" , — написав головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов у Facebook.

Бутусов підкреслив, що дані космічної розвідки поки що не підтверджують заяви міноборони РФ, що Росія почала відведення військ від українських кордонів. Він додав, що тому Україна готується до можливого наступу на будь-якому напрямку.

"Бачу, як наші воїни зосереджені. Загроза атаки тут не викликає зайвого нервування. Читають новини та іронізують над тими, хто залишає в цей час свою Батьківщину" , — додав Бутусов, зазначивши, що зараз перебуває на Донбасі.

Він також нагадав, що, за даними розвідки західних країн, Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1 годині 16 лютого.