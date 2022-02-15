Хакери почали атакувати "Дію" та інші українські банки

В Україні слід за двома найбільшими банками Ощадбанк та ПриватБанк, хакери почали атакувати портал «Дія». Перші атаки зафіксували приблизно о 20:00 з Росії та Китаю.

«Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита», — написав в соцмережі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною.

Засновник monobank Олег Гороховський також написав, що атакувати намагаються і mono, а атака йде майже всі українські банки.