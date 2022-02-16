"Динамо" розгромило казахський "Кайрат" на зборах у Туреччині

У вівторок, 15 лютого, київське "Динамо" зіграло свій другий контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником "біло-синіх" виступив один з лідерів чемпіонату Казахстану - "Кайрат", повідомляє УНІАН.

Вже на сьомій хвилині Буяльський передачею в штрафну запустив Ваната, який хотів зробити простріл на Віталія, але замість українця м'яч у сітку воріт переправив Касабулат.

Потім в середині другого тайму перевагу киян збільшили Сирота і Циганков.

Остаточну крапку в матчі поставив Кулач, який на 85 хвилині замкнув простріл від Кендзьори.

"Динамо" - "Кайрат" - 4:0

Голи: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85

"Динамо": Бущан (Бойко, 74), Кендзьора, Забарний (Боль, 74), Сирота (Попов, 86), Караваєв (Дубінчак, 65), Андрієвський (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцик, 65), Буяльський (Кулач, 81), Вітіньо (Де Пена, 65), Циганков (Антух, 75), Ванат (Шкурін, 74)

"Кайрат": Устименко, Астанов, Буранчієв, Баньяк, Касабулат, Гуральський, Крачковський, Сейдахмет (Жалоліддінов, 58), Алікулов (Пауло, 54), Усенов, Швирєв

Попередження: Швирєв.

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