Коболєв не зміг сплатити платіжку за газ

Екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв не зміг сплатити платіжки за газ навіть "з 10 спроби", повідомляє Сьогодні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора Нафтогаз надіслав мені дуже емоційну "валентинку". Ну як дуже. Як колишні шлють колишнім. Десь такий рівень емоційного навантаження. Ну, надіслали й надіслали. Мені навіть приємно, що моя сама улюблена національна (!) організація так багато думає про мене" , – написав Коболєв.

За його словами, він не зміг сплатити платіжки за газ на сайті gas,ua. При оплаті йому надійшло повідомлення, що виникла помилка у системі. Видно, що Андрій Коболєв заборгував "Нафтогазу" 29 305 грн.