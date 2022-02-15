Кучма переконаний, що Путін не підтримає визнання "ЛНР" та "ДНР"

Експрезидент України Леонід Кучма (1994 – 2005 рр.) вважає, що президент РФосії Володимир Путін не підтримає звернення Держдуми про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Ми можемо звинувачувати Путіна в будь-чому, але я переконаний, що він дуже досвідчена людина і на таку дурість не піде" , - повідомив Кучма у вівторок у коментарі, опублікованому його прессекретарем Дар'єю Оліфер у Facebook .

Раніше парламент РФ на засіданні у вівторок більшістю голосів підтримав ухвалу, згідно з якою запропонований фракцією КПРФ проєкт звернення палати до Путіна про визнання "ЛДНР" буде направлено відразу главі держави.