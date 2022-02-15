Бійців тероборони можуть перекидати між областями

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що бійців територіальної оборони за потреби зможуть спрямовувати з однієї області в іншу згідно з законом про "Основи національного спротиву", повідомляє Українська правда.

"В законі було вказано, що якщо людина, наприклад, у територіальній обороні Херсонщини, то її не можна перекидати в інші області. А 15 лютого були прийняті дуже важливі зміни, що тероборону, як і Збройні сили можна використовувати по всій території країни. Тобто загін добровольчий з Одещини можна перекидати на Харківщину, або з Харківщини на Одещину, якщо це потрібно" , - розповів Геращенко в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, таке рішення є правильним і необхідним, оскільки Україна велика, тому потрібні резерви тероборони, щоб перекидати добровольчі, професійні відряди по всій країні.