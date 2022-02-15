Кулеба та Трасс скоординували дії на випадок визнання РФ "ЛДНР"

Україна та Великобританія погодили спільні дії на випадок визнання Росією терористичних "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ за підсумками переговорів глави українського зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби з державним секретарем Великобританії із закордонних справ та розвитку Елізабет Трасс.

Глави української та британської дипломатії узгодили наступні кроки Києва та Лондона для стримування Росії від подальшої агресії проти України. Кулеба наголосив на деструктивності дій Держдуми Росії за визнанням "ЛДНР". За його словами, це загрожує виходом Росії із Мінських угод. Україна та Британія скоординували кроки щодо протидії втіленню такого сценарію.

Кулеба висловив подяку Великій Британії за масштабну підтримку України у сфері безпеки та фінансової стабільності на тлі агресивних дій Росії.

Ліз Трасс, зі свого боку, підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом та запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили особливу увагу підготовці до створення нового тристороннього формату співробітництва України, Польщі та Великої Британії.