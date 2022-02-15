Байден та Макрон обговорили нещодавні контакти з РФ та Україною

Американський лідер Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон обговорили телефоном їхні нещодавні контакти з російськими та українськими колегами. Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою Білого дому, повідомляє ТАСС.

Як у ньому наголошується, президенти "провели огляд їхніх нещодавніх консультацій з російськими та українськими колегами та підтвердили незмінний настрій на подальшу дипломатичну взаємодію".

Байден та Макрон також "обговорили зусилля щодо дипломатичної взаємодії та стримування" у зв'язку з ситуацією навколо України.