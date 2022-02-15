Зеленський сьогодні приїде до Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 лютого, відвідає Маріуполь, повідомляє Новое время.

Про це розповіли в Офісі президента України на запит CNN. Очікується, що Зеленський буде у Маріуполі ближче до вечора.

Інших подробиць в Офісі президента не розкрили.

Цього ж дня до міста прибуде і бізнесмен Рінат Ахметов. Також приїде прокремлівський позафракційний нардеп Вадим Новинський, повідомили НВ у пресслужбі інвестиційної групи Смарт-Холдинг, що належить політику.

Ахметов та Новинський є акціонерами Групи Метінвест. У Маріуполі знаходиться два металургійні комбінати Групи — Азовсталь та ММК ім. Ілліча.