Визнання РФ "ЛДНР": Верещук розповіла про ризики ескалації на Донбасі

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чи ймовірна чергова ескалація ситуації на Донбасі у разі визнання Росією "Л/ДНР", повідомляє УНІАН.

"Вона може початися і якщо буде визнання, і якщо не буде. Це залежить не від визнання "Л/ДНР" чи якихось інших квазіутворень" , - заявила Верещук в ефірі "Право на владу", відповідаючи на запитання, чи передбачає українська влада, що у разі визнання Росією "Л/ДНР" може початися чергова фаза військової ескалації на Донбасі.

Вона наголосила, що для України таке визнання означатиме, що вона має право, яким сьогодні вже скористалася у вигляді постанови Верховної Ради, звертатися до міжнародних платформ з вимогою ввести додаткові санкції та вжити додаткових заходів щодо Російської Федерації.