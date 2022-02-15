Гордон повідомив, що вивіз дітей з України

Український журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що вивіз частину своєї родини з України через можливе вторгнення РФ, повідомляє УНІАН.

Журналіст Україна 24" попросив його прокоментувати інформацію про те, що він вивіз сім'ю за кордон. Гордон заявив, що вже вісім років бореться з російською пропагандою "практично поодинці".

"Я розумію, що, оскільки я є особистим ворогом Путіна і кремлівської банди, удар може бути завдано по моїй родині, якщо вони опиняться в Києві. Тому для мене однозначно те, що я залишаюся вдома, моя дружина залишається вдома, а люди за яких я відповідаю повинні бути в безпеці" , - сказав він.

За словами журналіста, він вивіз до Відня свого батька, дідуся і матір своєї дружини і дітей, тому що не хоче ризикувати ними.

"Я не можу боротися зі зв'язаними руками. А діти і літні батьки, які залишаються тут, якщо сюди увійдуть росіяни, це мої зв'язані руки. Я повинен бути вільний і ні про кого не думати. Я повинен думати про боротьбу" , - підкреслив Гордон.

Він зазначив, що першим його родині запропонував допомогу олігарх Рінат Ахметов.

"Я цю допомогу прийняв. І я йому дуже за цю допомогу вдячний" , - сказав Гордон.

Також журналіст побажав усім "мати таких друзів, як Рінат Ахметов".

Нагадаємо, що раніше Гордон записав відеозвернення до президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

В ефірі телеканалу "Україна 24" 25 січня Гордон заявив, що не збирається їхати з країни або вивозити свою сім'ю.