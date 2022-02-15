У штабі ООС оцінили обстановку на Донбасі

Ситуація в зоні проведення ООС залишається стабільною, російські найманці на Донбасі з початку цієї доби, 15 лютого, 4 рази порушили умови режиму припинення вогню. Про це заявили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас супротивник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи з приводу повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Окупаційні війська здійснюють обстріл позицій Збройних сил України" , - йдеться у зведенні, станом на 22.00 у вівторок.

Зокрема, з початку доби з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними" , – сказано у зведенні.

Наголошується, що Об'єднані сили виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання Мінських домовленостей та готові до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку супротивника.