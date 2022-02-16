Лавров анонсував швидку відповідь щодо "гарантій безпеки"

Росія найближчими днями передасть США відповідь на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки"﻿. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Ділова столиця.

"Держсекретар підтвердив зобов'язання США продовжувати шукати дипломатичне рішення кризи, спровокованої Москвою. Він заявив, що Сполучені Штати з нетерпінням чекають на письмову відповідь Росії на документи США і НАТО, передані Москві минулого місяця, в яких пропонуються конкретні галузі для обговорення питань європейської безпеки в координації з нашими союзниками та партнерами. Він зазначив заяву міністра закордонних справ про те, що її буде передано найближчими днями" , — сказано в повідомленні пресслужби американського Держдепу.

Держсекретар Блінкен також висловив "постійне занепокоєння тим, що Росія може почати вторгнення в Україну будь-якої миті, і підкреслив необхідність побачити перевірку, що заслуговує на довіру і значну деескалацію".

"Він підкреслив, що, хоча подальша російська агресія проти України призведе до швидкої, жорсткої та єдиної трансатлантичної відповіді, ми, як і раніше, віддані дипломатичному шляху і вважаємо, що вікно для мирного вирішення кризи залишається" , — йдеться у повідомленні.

Раніше в МЗС РФ 15 лютого повідомили про телефонну розмову Лаврова та Блінкена. При цьому у пресрелізі згадувалася лише тема "гарантій безпеки".